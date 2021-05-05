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МЮ предложит "Тоттенхэму" 90 млн фунтов за Кейна

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готовит предложение лондонскому "Тоттенхэму" по выкупу нападающего Гарри Кейна, сообщает The Sun.

Отмечается, что за капитана сборной Англии МЮ готов заплатить 90 млн фунтов стерлингов.

По информации источника, в покупке 27-летнего футболиста заинтересована семья Глейзеров: владельцы МЮ хотят успокоить выступающих в акции протестов против них фанатов клуба. Как сообщалось, в воскресенье фанаты "Манчестер Юнайтед" проникли на поле стадиона "Олд Траффорд" и сорвали матч с "Ливерпулем". До этого они устроили акцию протеста на тренировочной базе МЮ.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года.

футбол Англия

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