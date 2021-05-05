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Хоккеист "Авангарда" Семенов подписал контракт с "Торонто"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Кирилл Семенов подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

Срок действия соглашения будет действовать на период сезона-2021/22, сообщает пресс-служба "Торонто".

Семенов в составе "Авангарда" выиграл Кубок Гагарина-2020/21.

В общей сложности он провел 377 матчей в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 169 (70+99 по системе "гол+пас") очков. Также на его счету 29 (15+14) баллов в 65 играх в плей-офф.

хоккей НХЛ

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