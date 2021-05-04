Панарин пропустит остаток сезона в НХЛ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщил в твиттер журналист Винс Меркольяно, ссылаясь на главного тренера команды Дэвида Куинна, россиянин не сможет принять участия в оставшихся трех матчах регулярного чемпионата. Поскольку "Рейнджерс" уже лишился шансов на выход в плей-офф, сезон для Панарин теперь считается завершенным.

Сообщалось, что травму хоккеист получил накануне, подравшись в ходе игры против "Вашингтона" с игроком соперника Томом Уилсоном.

В нынешнем сезоне Панарин сыграл в 42 матчах, набрав 58 (17+41 по системе "гол+пас") очков.



Панарин является серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России, также он выиграл золото молодежного ЧМ. Вместе с партнерами по петербургскому СКА Панарин выиграл Кубок Гагарина. В "Нью-Йорк Рейнджерс" он играет с 2019 года, в НХЛ также защищал цвета "Чикаго" и "Коламбуса".