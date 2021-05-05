Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Мухову в четвертьфинальной встрече турнира Mutua Madrid Open.
Павлюченкова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 41-ю строчку, обыграла Мухову (20) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
В полуфинале Павлюченкова сыграет с победителем матча между Ариной Соболенко (Белоруссия, 7) и Элизой Мертенс (Бельгия, 16).
Mutua Madrid Open - один из четырех турниров престижной серии WTA Premier Mandatory, победители которых получают 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет 7 млн евро.