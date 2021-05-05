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Овечкин пропустит очередной матч в НХЛ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин не сыграет против "Нью-Йорк Рейнджерс" в предстоящем матче очередного тура Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

СпортОвечкин из-за травмы не смог продолжить игру против "Рейнджерс"Читать подробнее

Как заявил главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт, выход Овечкина, пропустившего несколько матчей из-за травмы, против того же "Рейнджерс" в ночь на 4 мая по московскому времени, оказался преждевременным.

Овечкин был травмирован в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" 22 апреля, после чего пропустил четыре игры подряд. Он вышел на лед в игре против "Рейнджерс", в которой провел всего 39 секунд.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за "Вашингтон" 44 матча, в которых набрал 42 (24+18 по системе "гол+пас") очка. Всего же на счету 35-летнего россиянина 730 голов в НХЛ, что является шестым показателем за всю историю лиги.

Матч "Рейнджерс" – "Вашингтон" стартует в 2:00 мск в ночь на четверг.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

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