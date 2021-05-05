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Гандболистки "Лады" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче полуфинала Суперлиги

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Первый матч серии 1/2 финала плей-офф женской гандбольной Суперлиги между тольяттинской "Ладой" и московским ЦСКА завершился вничью.

Результат встречи "Лада" - ЦСКА, прошедшей в Тольятти, - 26:26 (12:15).

Ответный полуфинальный матч между этими командами пройдет 10 мая в Москве. В финале победитель сыграет с победителем в паре "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) – "Астраханочка" (Астрахань), которые свои матчи проведут 6 и 11 мая.

Победителем основного турнира, предшествовавшего плей-офф, стал действующий и шестикратный чемпион России "Ростов-Дон", выигравший все 22 матча и набравши 44 очка. Второе место заняли гандболистки ЦСКА, третье – "Лады" (по 36), четвертое – "Астраханочка" (30).

На выход в полуфинал также претендовали звенигородская "Звезда" (30) и краснодарская "Кубань" (28).

гандбол

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