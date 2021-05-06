Хоккеисты "Рейнджерс" и "Вашингтона" заработали 72 минуты штрафа за первые 5 минут игры

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Матч между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтоном" в рамках очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги начался с массовой драки игроков.

Сразу же после стартового вбрасывания хоккеисты обеих команд разделились на пары и начали потасовку.

Вскоре игра была возобновлена, однако на пятой минуте начался второй "раунд". Общее число драк в первые пять минут достигло шести, что стало новым рекордом НХЛ. Игроки обеих команд заработали за данный отрезок матча 72 минуты штрафа, к окончанию периода – с учетом игровых нарушений – их число достигло 100. А всего за матч – 141 минуты штрафа.

Российский хоккеист "Рейнджерс" Павел Бучневич в первом периоде был удален на 2 минуты, во втором получил дисциплинарный штраф 2+10.

Лидер "Рейнджерс" Артемий Панарин в этом матче не сыграл, поскольку получил травму в драке в предыдущей встрече против того же "Вашингтона". Сообщалось, он выбыл до конца регулярного чемпионата, а поскольку "Рейнджерс" лишился шансов на плей-офф, в этом сезоне больше не сыграет.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин участия в матче не принимал из-за ранее полученной травмы. До этого он пропустил четыре игры, и вышел на матч прошлого тура против "Рейнджерс", но провел на льду лишь 39 секунд.

Матч "Рейнджерс" – "Вашингтон" в ночь на четверг по московскому времени завершился победой столичной команды со счетом 4:2.