Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Производители вакцин от коронавируса Pfizer Inc и BioNTech SE выделят Международному олимпийскому комитету вакцины для обеспечения безопасности спортсменов и тренеров на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба МОК.

Соответствующий меморандум между МОК и производителями вакцин подписан в четверг.

Распределением вакцин среди спортсменов займутся Национальные олимпийские комитеты "в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством".

Отмечается, что правительства многих стран уже предприняли позитивные шаги в этом направлении и проводят консультации со своими НОК и НПК (национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами) для вакцинации участников Игр. На основании отзывов от НОК и НПК ожидается, что значительная часть участников Игр будет вакцинирована до прибытия в Японию. Новый Меморандум о взаимопонимании дополняет эти усилия.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.

Иностранные болельщики не смогут посетить Игры в Токио. Вопрос о числе зрителей из Японии, которые будут допущены на стадионы, до сих пор не решен и, по данным СМИ, может быть отложен до июня.

"Это пожертвованные вакцины - еще один инструмент в нашем арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года безопасными и безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии", - сказал президент МОК Томас Бах.

"Мы приглашаем спортсменов и делегации на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх показать пример и принять вакцину там, где это возможно. Принимая вакцину, они могут послать мощный сигнал о том, что вакцинация касается не только личного здоровья, но также солидарности и заботы о благополучии других людей в их сообществах. Мы хотели бы поблагодарить Pfizer и BioNTech за это очень щедрое пожертвование для поддержки вакцинации спортсменов и участников Игр в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020", - добавил он.

Отмечается, что дополнительные дозы, доставленные Pfizer и BioNTech, будут добавлены к существующим квотам вакцин и запланированным поставкам по миру.

Как ранее сообщал министр спорта РФ Олег Матыцин, вакцинация российских спортсменов, которые готовятся к летним Играм в Токио, проходит по плану совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).