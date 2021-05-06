Рублев выбыл из турнира серии Masters в Мадриде

Представителей России на турнире больше не осталось

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Джона Изнера в матче третьего круга проходящего в Мадриде турнира категории АТР Masters.

Результат встречи - 7:6 (4), 3:6, 7:6 (4) в пользу спортсмена из США. В 1/4 финала Изнер сыграет с четвертой ракеткой мира Домиником Тимом (Австрия).

В настоящий момент Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Иснер - 39-е.

Ранее из турнира выбыли Карен Хачанов (23 номер рейтинга АТР), Аслан Карацев (27) и Даниил Медведев (3).

Призовой фонд Mutua Madrid Open-2021 составляет свыше 2,6 млн евро. Победитель получит более 315 тыс. евро и 1000 очков в рейтинг АТР.