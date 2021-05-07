Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова уступила белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира Mutua Madrid Open в Мадриде.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Соболенко, которая в финале встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия).
Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 41-ю строчку. Соболенко - 7-ю.
Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 млн долларов.