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Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова уступила белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира Mutua Madrid Open в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Соболенко, которая в финале встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия).

Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 41-ю строчку. Соболенко - 7-ю.

Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 млн долларов.

теннис Анастасия Павлюченкова  Арина Соболенко

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