Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко одержал победу над представителем Бразилии Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Победа россиянина была присуждена единогласным решением судей.

Бой проходил под статусом главного события турнира. Победа экс-чемпиона Bellator стала для 36-летнего спортсмена 60-й в его карьере (39 поединков он выиграл нокаутом) при 13 поражениях (два – нокаутом).

Предыдущий бой с участием Шлеменко датирован декабрем 2019 года, когда россиянин нанес поражение американцу Дэвиду Бранчу в Екатеринбурге.