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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:22

Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба "Вашингтон"

По словам хоккеиста, его вдохновила его мама

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин стал инвестором команды "Вашингтон Спирит", выступающей в Национальной женской футбольной лиге в США, сообщает ESPN.

"Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире", - сказал 35-летний российский хоккеист.

"Для меня также важно поддержать общество округа Колумбия, я поддерживаю всех в этом городе", - отметил Овечкин, добавив, что посещает с женой матчи по футболу, американскому футболу и бейсболу.

Хоккеист сказал, что он был вдохновлен его матерью двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Татьяной Овечкиной. По его словам, мать научила его, что "неважно, мужчина вы или женщина, вы должны преследовать те же цели, что и профессиональный спортсмен".

Овечкин подчеркнул, что является фанатом футбола.

"Мой папа был футболистом, он играл за "Динамо", но получил травму и завершил карьеру. У меня есть друзья, которые играют за сборную России. Я люблю играть в футбол летом со своими друзьями", - сказал россиянин.

Овечкин проводит 16-й сезон в НХЛ, забросив за это время 730 шайб – шестой показатель за всю историю НХЛ.

футбол Александр Овечкин

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