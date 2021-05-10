Директор по связям с общественностью "Спартака" попал в реанимацию после избиения
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что он находится в реанимации.
Между тем, пресс-служба "Спартака" сообщила, что Фетисов накануне был избит.
"Вчера вечером на директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело".
Сообщается, что Фетисов сейчас находится в сознании.
Вчера вечером на директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) May 10, 2021
Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!