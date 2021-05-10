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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:44

Директор по связям с общественностью "Спартака" попал в реанимацию после избиения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что он находится в реанимации.

Между тем, пресс-служба "Спартака" сообщила, что Фетисов накануне был избит.

"Вчера вечером на директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело".

Сообщается, что Фетисов сейчас находится в сознании.

футбол ФК Спартак

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