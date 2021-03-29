Журналисты узнали о планах Буффона уйти из "Ювентуса"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - 43-летний Джанлуиджи Буффон может уйти из "Ювентуса" по окончании этого сезона, пишет La Gazzetta dello Sport.

По ее сведениям, вратарь считает, что его мало задействуют. Поэтому он хочет провести еще один год в другом клубе, где ему будут предоставлять больше игрового времени.

Буффон - легенда и символ "Ювентуса", за который выступает с 2001 года с перерывом с 2018 по 2019 год, когда играл за "Пари Сен-Жермен". В составе "Старой сеньоры" вратарь десять раз становился победителем Серии А, четыре раза выигрывал Кубок Италии и шесть раз - Суперкубок Италии. В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.