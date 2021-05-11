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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28

Осужденный за сокрытие допинг-проб россиян экс-глава IAAF Диак отпущен под залог

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне – World Athletics) Ламин Диак отпущен под залог, сообщает агентство Associated Press.

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Сообщается, что он вернулся в Сенегал, а залог в размере свыше $600 тыс. заплатил за него местный футбольный клуб, что позволило Диаку покинуть Францию.

Возглавлявший с 1999 по 2015 год IAAF 87-летний Диак осенью 2020 года был приговорен к четырем годам лишения свободы, в том числе два – условно. Он был причастен к сокрытию допинг-проб российских легкоатлетов.

В свою очередь, бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, как сообщалось, был приговорен во Франции к трем годам лишения свободы. Бывший тренер сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников тогда был приговорен к двум годам.

легкая атлетика

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