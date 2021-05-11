Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28

Экс-хоккеист "Автомобилиста" Егин умер в возрасте 32 лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" сообщил о кончине бывшего защитника клуба Владислава Егина.

"Ушел из жизни экс-игрок нашего клуба Владислав Егин. Ему было всего 32 года. Влад выступал в "Автомобилисте" в 2013-2015 годах, провел в составе нашей команды 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник, не жалевший себя ради успехов команды", - говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Помимо "Автомобилиста" Егин выступал за московский "Спартак" и ряд других клубов.

хоккей

Новости по теме

Новости

Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона

Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в РПЛ

"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в РПЛ

Медведев вновь обошел Надаля и стал второй ракеткой мира

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код