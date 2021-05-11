Экс-хоккеист "Автомобилиста" Егин умер в возрасте 32 лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" сообщил о кончине бывшего защитника клуба Владислава Егина.

"Ушел из жизни экс-игрок нашего клуба Владислав Егин. Ему было всего 32 года. Влад выступал в "Автомобилисте" в 2013-2015 годах, провел в составе нашей команды 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник, не жалевший себя ради успехов команды", - говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Помимо "Автомобилиста" Егин выступал за московский "Спартак" и ряд других клубов.