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Черчесов исключил появление Акинфеева в сборной на Евро-2020

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев отказался выступать за сборную России на чемпионате Европы по футболу-2020, заявил главный тренер национальной команды страны Станислав Черчесов.

"Мы 9 мая созвонились. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Мы нормально с ним поговорили, у нас с ним никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Экс-капитан сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за нее после ЧМ-2018. На том турнире Россия впервые в истории чемпионатов мира дошла до четвертьфинала. При этом в составе сборной страны он выиграл бронзу Евро-2008. В составе ЦСКА стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Во вторник был обнародован расширенный состав игроков для подготовки в составе сборной России к чемпионату Европы-2020, который пройдет летом нынешнего года.

футбол Игорь Акинфеев

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