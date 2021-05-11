"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской гандбольной Суперлиги

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Гандболистки команды "Ростов-Дон" завоевали путевку в финал женской Суперлиги.

В ответном матче 1/2 финала "Ростов-Дон" на своей площадке одолел "Астраханочку" (Астрахань) со счетом 25:24 (12:12). Результат первой встречи, прошедшей в Астрахани, - 35:25, также в пользу ростовчанок.

В финале "Ростов-Дон" сыграет с гандболистками московского ЦСКА, которые по сумме двух встреч одолели тольяттинскую "Ладу".