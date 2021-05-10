ЦСКА стал первым финалистом женской гандбольной Суперлиги

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА завоевали путевку в финал женской Суперлиги.

В ответном матче 1/2 финала турнира против тольяттинской "Лады" они одержали победу со счетом 29:28 (15:14). Незадолго до окончания второго тайма ЦСКА вел с разницей в пять мячей, но позволил соперницам сократить отставание до минимума.

Первый матч, прошедший на площадке "Лады", как сообщалось, завершился вничью – 26:26.

Во вторник определится второй финалист: в Ростове-на-Дону пройдет вторая встреча между местной командой "Ростов-Дон" и астраханской "Астраханочкой". В первом матче победили ростовчанки – 35:25.

Победителем основного турнира, предшествовавшего плей-офф, стал действующий и шестикратный чемпион России "Ростов-Дон", выигравший все 22 матча и набравший 44 очка. Второе место заняли гандболистки ЦСКА, третье – "Лады" (по 36), четвертое – "Астраханочка" (30).