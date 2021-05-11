"Дакар"-2022 стартует 2 января

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Очередной ралли-марафон "Дакар" в 2022 году пройдет со 2 по 14 января, сообщает пресс-служба гонки.

Марафон вновь будет проходить по территории Саудовской Аравии: старт запланирован на Хаиль, финиш на Джидду.

В 2022 году "Дакар" пройдет в 44-й раз.

В прошлом году "Дакар" в зачете грузовиков традиционно завершился триумфом российской команды "КАМАЗ-Мастер". Общий зачет выиграл экипаж Дмитрия Сотникова. Второе и третье места заняли экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно.