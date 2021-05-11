"Манчестер Сити" стал семикратным чемпионом Англии по футболу

Гвардиола-тренер теперь трехкратный чемпион Испании, Германии и Англии

Футболисты "Манчестер Сити" Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Сити" досрочно завоевал звание чемпиона Англии-2020/21.

Он стал недосягаемым для ближайшего преследователя в лице "Манчестер Юнайтед" после того, как МЮ дома проиграл "Лестеру" в очередном туре Английской премьер-лиги – 1:2.

"Манчестер Сити" в 35 матчах набрал 80 очков, "Манчестер Юнайтед" – 70, обеим командам осталось провести по три игры.

Теперь "Манчестер Сити" – семикратный чемпион Англии, он становился триумфатором в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Команду в третий раз привел к чемпионству испанский тренер Хосеп Гвардиола. В качестве наставника он также трижды выигрывал чемпионат Испании с "Барселоной", столько же раз - чемпионат Германии с "Баварией".

Также на счету 50-летнего Гвардиолы в качестве тренера есть международные победы. С "Барселоной" Гвардиола по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании, с "Баварией" – Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ (по разу).