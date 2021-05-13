Россиянин Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче третьего круга турнира серии Masters ATP, который проходит в Риме.

Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.

Рублев занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баутиста-Агут находится на 11-й позиции.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем встречи между Домиником Тимом (Австрия, 4) и Лоренцо Сонего (Италия, 33).

Рублев - единственный россиянин, продолжающий выступление на турнире в Риме.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме составляет 2 млн евро.