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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:12

Фигуристка Медведева сочла справедливым решение не включать ее в сборную России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева с пониманием относится к решению тренерского штаба сборной России не включать ее в состав на следующий сезон.

"Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения", - написала Медведева в инстаграме.

"Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется", - отметила спортсменка.

"Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки", - считает Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова не были включены в состав сборной на олимпийский сезон.

фигурное катание

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