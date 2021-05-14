Фигуристка Медведева сочла справедливым решение не включать ее в сборную России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева с пониманием относится к решению тренерского штаба сборной России не включать ее в состав на следующий сезон.

"Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения", - написала Медведева в инстаграме.

"Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется", - отметила спортсменка.



"Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки", - считает Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова не были включены в состав сборной на олимпийский сезон.