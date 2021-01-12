Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:12

Гран-при России "Формулы-1" в новом сезоне запланирован на 26 сентября

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Сочи пройдет 24-26 сентября - согласно календарю, обнародованному во вторник пресс-службой "Королевских гонок".

Сама гонка пройдет 26 сентября, ей традиционно будут предшествовать свободные заезды и квалификация (24-25 сентября).

Старт чемпионата намечен на 28 марта в Бахрейне. Гран-при Австралии, который до этого проходил в рамках первого этапа, на этот раз перенесен на конец года.

Из-за ограничений на поездки Гран-при Китая 2021 года не состоится, его заменит гонка на автодроме в итальянской Имоле, которая запланирована на 18 апреля.

Всего в сезоне пройдут 23 этапа.

В прошлом году из-за были отменены и перенесены ряд этапов, из-за чего чемпионат стартовал не весной, а летом. Переносы и отмены не коснулись Гран-при России: этап в Сочи прошел в изначально запланированные сроки (25-27 сентября).

Действующим чемпионом мира является британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). По числу титулов - 7 - он сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Россиянин Большунов второй год подряд стал победителем "Тур де Ски"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россияне Ретивых и Большунов стали призерами спринта на "Тур де Ски"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Большунов стал лучшим по итогам масс-старта на 6-м этапе "Тур де Ски"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Сборная США победила Канаду и выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');