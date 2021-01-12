Гран-при России "Формулы-1" в новом сезоне запланирован на 26 сентября

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Сочи пройдет 24-26 сентября - согласно календарю, обнародованному во вторник пресс-службой "Королевских гонок".

Сама гонка пройдет 26 сентября, ей традиционно будут предшествовать свободные заезды и квалификация (24-25 сентября).

Старт чемпионата намечен на 28 марта в Бахрейне. Гран-при Австралии, который до этого проходил в рамках первого этапа, на этот раз перенесен на конец года.

Из-за ограничений на поездки Гран-при Китая 2021 года не состоится, его заменит гонка на автодроме в итальянской Имоле, которая запланирована на 18 апреля.

Всего в сезоне пройдут 23 этапа.

В прошлом году из-за были отменены и перенесены ряд этапов, из-за чего чемпионат стартовал не весной, а летом. Переносы и отмены не коснулись Гран-при России: этап в Сочи прошел в изначально запланированные сроки (25-27 сентября).

Действующим чемпионом мира является британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). По числу титулов - 7 - он сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.