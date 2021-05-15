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Кубок Москвы по водно-моторному спорту стартует в субботу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На Кубке Москвы по водно-моторному спорту впервые определят сильнейших в аквабайке, гидрофлайте и мотосерфе в столице, сообщили организаторы соревнования.

"Столица открывает водно-моторный сезон: 15 и 22 мая Федерация водно-моторного спорта Москвы при поддержке Федерации водно-моторного спорта России впервые разыграет Кубок Москвы в аквабайк-фристайле, гидрофлайте и мотосерфе, а также впервые проведет соревнования в женском зачете в аквабайк–дисциплинах "фристайл" и "ски дивижн". За звание лучших поборются 50 сильнейших атлетов столицы", - говорится в пресс-релизе.

"Кубок объединит самые зрелищные новейшие виды водно-моторного спорта, в которых сильнейших спортсменов столицы определят впервые", - сообщили организаторы.

Президент Федерации водно-моторного спорта Москвы Михаил Ершов отметил, что "в таком масштабе Кубок Москвы по водно-моторному спорту проводится впервые".

"Именно такие события дают толчок для развития нашего вида спорта", - отметил он.

"Столицу в этом году ждет активный водно-моторный сезон. Мы открываем его новейшими дисциплинами, к которым из-за зрелищности приковано внимание. После проведения Кубка в текущем сезоне мы проведем чемпионат Москвы в классах аквабайка (runabout, ski division, freestyle), чемпионаты по мотосерфу, гидрофлайту, рибам, а также Первенство Москвы. А введение женского зачета в аквабайке - это оперативный отклик двух Федераций на инициативу Министерства спорта Российской Федерации о повышении роли женщин в области физической культуры и спорта", - сказал Ершов.

22 мая Кубок Москвы разыграют в аквабайк-фристайле и гидрофлайте (флайбординге). Соревнования в этих дисциплинах представляют собой захватывающее акробатическое шоу на воде с амплитудными прыжками, динамичными вращениями и другими трюками.

В дисциплине гидрофлайт Россия является законодателем мировых тенденций. В 2020 году Федерация водно-моторного спорта России провела первый чемпионат страны по гидрофлайту, который стал и первым официальным национальным первенством в мире в этом классе.

В аквабайк-фристайле Россия является одним из лидеров мирового рейтинга. Так, лучший на протяжении последних лет российский фристайлист Сергей Чемезов стал бронзовым призером чемпионата мира в 2019 году.

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