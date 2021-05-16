"Уфа" в большинстве обыграла "Арсенал" в последнем матче сезона РПЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" обыграл тульский "Арсенал" в матче 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счетом 2:1. В составе "Уфы" отличился Олег Иванов (7-я минута), еще один гол в свои ворота забил защитник тульской команды Максим Беляев (43). За "Арсенал" забил Эванс Кангва (33).

"Арсенал" заканчивал матч вдесятером после удаления Гии Григалавы на 52-й минуте.

Матч должен был начаться одновременно с остальными играми 30-го тура в 14:00 по Москве, однако был отложен на два часа из-за жары, которая установилась в Уфе в воскресенье.

"Уфа" завершила чемпионат на 13-м месте, "Арсенал" стал 14-м. В связи с тем, что Российский футбольный союз принял решение отменить в этом сезоне стыковые матчи между РПЛ и Футбольной национальной лигой, оба клуба сохраняют место в РПЛ на следующий сезон.

В ФНЛ выбывают волгоградский "Ротор" и "Тамбов", которые заняли 15-е и 16-е места, соответственно.