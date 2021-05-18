Рондон покинул ФК ЦСКА

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о расставании с форвардом Саломоном Рондоном.

"Венесуэльский нападающий завершил выступления за красно-синих в связи с истечением срока аренды", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

О переходе Рондона в ЦСКА на правах аренды сообщалось 15 февраля. Сам 32-летний футболист принадлежит китайскому клубу "Далянь Ифан". За армейский клуб отыграл 15 матчей, забил четыре мяча.

В России он также известен по выступлениям за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". В составе "Зенита" в 2015 году венесуэлец выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее он также выступал за "Арагуа" (Венесуэла), "Лас-Пальмас", "Малага" (оба - Испания), "Вест Бромвич", "Ньюкасл" (оба - Англия), "Далянь Ифан" (Китай). Рондон защищает цвета национальной сборной Венесуэлы.

Минувший сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России и в итоге впервые с начала прошлого десятилетия не сыграет в еврокубках.