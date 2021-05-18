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Карпин дисквалифицирован на три игры за бросок бутылкой в судью

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, сообщил глава ведомства Артур Григорьянц

Такое наказание Карпину вынесено за его поведение в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара": тренер бросил бутылкой в сторону резервного арбитра.

Григорьянц сослался на запись в протоколе матча об этом броске.

"Я зачитал рапорт от судьи Стрельцова, который и был резервным арбитром на игре. Он отписал, что Карпин акцентировано бросил бутылку в его сторону", - сказал Григорьянц.

По его словам, Карпин, участвовавший в заседании КДК, заявлял об отсутствии умысла бросать бутылку в судью.

"В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода. Приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона и оставался в подтрибунном помещении", - отметил глава КДК.

"За попытку оказания физического воздействия на участника матча принято решение дисквалифицировать Карпина на 3 матча чемпионата. Санкция переходит на следующий сезон", - сказал Григорьянц.

Матч "Ростов" – "Краснодар" прошел 16 мая в Ростове-на-Дону и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.

футбол Валерий Карпин

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