Владелец "Манчестер Сити" оплатит болельщикам перелет в Порту на финал ЛЧ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Владелец футбольного клуба "Манчестер Сити" шейх Мансур профинансирует перелет болельщиков команды в Порту на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Челси".

"Пеп (Хосеп Гвардиола, главный тренер команды – ИФ) и команда провели такой замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба. Поэтому невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особую игру. Особенно тех, кто столько лет поддерживал "Манчестер Сити" в хорошие и плохие времена", - приводятся слова шейха Мансура на сайте клуба.

В "Манчестер Сити" отмечают необходимость помощи фанатам, поскольку пандемия коронавируса привела к увеличению расходов на дорогу, при этом дополнительные траты приходятся на ПЦР-тесты.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту 29 мая. Изначально решающий матч турнира планировалось провести в Стамбуле, но в итоге его перенесли из-за ситуации с коронавирусом в Турции. Сообщалось, на стадионе в Порту смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков команд-финалистов.