Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда

Самым быстрорастущим по стоимости в 2021 году стал бренд "Зенита"

"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда
Фото: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU -Мадридский футбольный клуб "Реал" в 2021 году остался самым дорогим брендом в мире футбола по итогам третьего года подряд, говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.

Вторую и третью позиции, как и годом ранее, занимают еще один испанский клуб "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

СпортПрезидент "Реала" назвал Суперлигу шансом спастись от разоренияЧитать подробнее

Стоимость "Реала" за год сократилась на 10,1% и составляет около 1,276 млрд евро, "Барселоны" - на 10,4%, до 1,266 млрд евро, МЮ - на 14%, до 1,13 млрд евро.

Снижение доходов ФК привело к тому, что среднее падение стоимости всех 50 ведущих мировых клубов составило 11,2%. В прошлом году они подешевели на 2,2%. Клубы надеются на завершение пандемии COVID-19, что позволит им открыть стадионы для болельщиков в следующем сезоне, отмечается в сообщении.

В целом первая десятка рейтинга не поменялась по сравнению с 2020 годом: в нее входят шесть английских клубов и два испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в более широком списке: их по-прежнему насчитывается 19 в топ-50.

Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд российского клуба "Зенит". Прирост за прошедший год составил 35%, что позволило питерской команде подняться на 33-е место с 49-го.

В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (12), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).

футбол

Новости по теме

Новости

Россиянин Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине с рекордом мира

Федерер выбыл после первого матча на турнире в Швейцарии

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Покинувший ЦСКА Телегин перешел в "Авангард"

Российские пловцы выиграли эстафету вольным стилем на ЧЕ в Будапеште

Российский пловец Колесников установил рекорд мира

Российский пловец Колесников установил рекорд мира

Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу

Иван Телегин покинул ХК ЦСКА

Белоруссию лишили этапа КМ по биатлону из-за ситуации в стране

Дзюба забил четыре мяча "Тамбову" и стал лучшим бомбардиром РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код