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"Газпром" продлил соглашение с УЕФА

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" продлевает партнерское соглашение с Лигой чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду.

По условиям сделки, "Газпром" будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы, а также продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов УЕФА в новом трехлетнем цикле 2021-2024.

"Газпром" получает партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, Европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Помимо это, компании предоставляются спонсорские права на на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.

"За прошедшие годы "Газпром" зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных. Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты - Лигой чемпионов УЕФА - еще на три года", - сказал маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.

В свою очередь, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что поддержка компанией турниров, проводимых под эгидой УЕФА, "будет способствовать успешному проведению турниров в столь сложное для всех нас время".

Отмечается также, что условия спонсорского контракта предусматривают права "Газпрома" представить награду для автора лучшего гола Евро-2020.

В рамках подготовки к чемпионату Европы Санкт-Петербург с 21 по 22 мая примет очередной этап Трофи-тура Евро-2020. В российском городе пройдут семь матчей чемпионата Европы.

"Газпром" сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года.

футбол УЕФА Газпром

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