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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38

"Газпром-медиа" продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков на "Матч ТВ"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" продлил соглашение с Союзом европейских футбольных ассоциаций на показ главных турниров УЕФА до 2024 года в России, сообщает во вторник пресс-служба телеканала "Матч ТВ".

"Матч ТВ продолжит показывать главные турниры УЕФА сезонов 2021-24, "Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России. Таким образом, болельщики и дальше смогут следить за выступлением российских клубов на европейской арене на каналах семейства "Матч", - говорится в сообщении.

"Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА - Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22", - отмечается там же.

В новом трехлетнем пакете прав останется и Юношеская Лига УЕФА.

футбол Матч ТВ УЕФА

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