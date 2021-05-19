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Карацев проиграл Синнеру в первом круге теннисного турнира в Лионе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в матче первого круга турнира категории ATP-250 Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon во Франции.

Результат встречи – 0:6, 6:3, 6:4 в пользу представителя Италии. Ее продолжительность составила 2 часа 33 минуты.

В настоящее время Карацев занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер – 17-е.

Призовой фонд турнира составляет 419,470 евро.

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