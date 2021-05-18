Федерер выбыл после первого матча на турнире в Швейцарии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение от испанца Пабло Андухара в матче второго круга турнира категории ATP-250 Gonet Geneva Open в Швейцарии.

Результат матча – 6:4, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Продолжительность составила 1 час 51 минуту.

На турнире в Швейцарии Федерер был посеян под первым номером, а в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает восьмое место. От участия в первом круге турнира он был освобожден.

Андухар – на 75-м месте в рейтинге ATP.

Для Федерера турнир Gonet Geneva Open (призовой фонд – 419,470 тысячи евро) стал вторым после продолжительной паузы, связанной с операциями на колене. До этого он дошел до четвертьфинала соревнования в Дохе.