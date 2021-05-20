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"Ювентус" выиграл Кубок Италии, победив "Аталанту" с Миранчуком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Ювентус" победил "Аталанту" в финальном матче розыгрыша Кубка Италии по футболу.

Результат встречи, прошедшей в Реджо-нель-Эмилии, - 2:1 в пользу "Ювентуса".

На 31-й минуте в составе туринского клуба гол провел Деян Кулушевски. На 41-й минуте украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский сравнял счет. "Ювентус" вырвал победу на 73-й минуте – отличился Федерико Кьеза.

"Аталанта" доигрывала матч в меньшинстве: на 88-й минуте красную карточку получил Рафаэл Толой.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук начал игру в числе запасных, на замену он вышел на 83-й минуте.

футбол Италия

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