Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Антон Чупков Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Антон Чупков финишировал первым в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Время россиянина – 2 минуты 06,99 секунды.

Вторым стал нидерландец Арно Камминга (2:07.35), третьим – швец Эрик Перссон (2:07.66).

Для 24-летнего Чупкова это вторая медаль высшего достоинства на чемпионатах Европы. Также он является двукратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр.