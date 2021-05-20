Поиск

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Антон Чупков финишировал первым в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Время россиянина – 2 минуты 06,99 секунды.

Вторым стал нидерландец Арно Камминга (2:07.35), третьим – швец Эрик Перссон (2:07.66).

Для 24-летнего Чупкова это вторая медаль высшего достоинства на чемпионатах Европы. Также он является двукратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр.

плавание

Новости по теме

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2021

17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Россия открыла въезд для участников и владельцев билетов на Евро-2020

Вячеслав Войнов перешел в московское "Динамо"

Овечкин забросил 800-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Россия выиграла мужскую эстафету в плавании на чемпионате Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Чемпион мира по футболу Хедира объявил о завершении карьеры

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

"Газпром" продлил соглашение с УЕФА

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код