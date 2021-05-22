Россиянин Рылов выиграл золото ЧЕ в заплыве на 200 м на спине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Евгений Рылов стал победителем финального заплыва на 200 м на спине на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

Золото ЧЕ он завоевал, преодолев дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды.

Вторым с отставанием в 0,16 секунды стал британец Люк Гринбанк, третьим – представитель Швейцарии Роман Митюков (отставание – 1,87 секунды).

Таким образом, 24-летний Рылов стал четырехкратным чемпионом Европы. Также из наград высшего достоинства на его счету две медали чемпионатов мира, три – чемпионатов мира на короткой воде.