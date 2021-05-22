Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия1 : 3Швейцария ШвейцарияПерерывBНачало в 20:15Латвия Латвия1 : 1Казахстан КазахстанПерерывAНачало в 16:15Великобритания Великобритания1 : 7Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Финляндия Финляндия2 : 1США СШАОконченподробнее

Россиянин Рылов выиграл золото ЧЕ в заплыве на 200 м на спине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Евгений Рылов стал победителем финального заплыва на 200 м на спине на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

Золото ЧЕ он завоевал, преодолев дистанцию за 1 минуту 54,46 секунды.

Вторым с отставанием в 0,16 секунды стал британец Люк Гринбанк, третьим – представитель Швейцарии Роман Митюков (отставание – 1,87 секунды).

Таким образом, 24-летний Рылов стал четырехкратным чемпионом Европы. Также из наград высшего достоинства на его счету две медали чемпионатов мира, три – чемпионатов мира на короткой воде.

плавание

Новости по теме

Новости

"Атлетико" стал чемпионом Испании по футболу

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России крупно победила Великобританию

Сборная России крупно победила Великобританию
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч ЧМ с Великобританией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Великобритания - Россия. Онлайн

Великобритания - Россия. Онлайн

23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году

Пандемия коронавируса

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС
Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная Латвии победила Канаду

Сборная Латвии победила Канаду

Россиянин Малютин выиграл золото ЧЕ в заплыве на 200 м вольным стилем

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России победила Чехию

Сборная России победила Чехию
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код