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Россиянин Малютин выиграл золото ЧЕ в заплыве на 200 м брассом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский пловец Мартин Малютин стал победителем чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште, финишировав первым на дистанции 200 м брассом.

Время чемпиона – 1 минута 44,79 секунды.

Вторым стал британец Данкан Скотт, отставший на 0,40 секунды. Третьим финишировал его соотечественник Томас Дин, чье отставание от россиянина составило 0,55 секунды.

На аналогичной дистанции среди женщин третье место заняла россиянка Юлия Ефимова. Она 0,82 секунды уступила победительнице заплыва британке Молли Реншоу (2:21.34). Второй стала швейцарка Лиза Мэми, отставшая от Реншоу на 0,71 секунды.

плавание

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