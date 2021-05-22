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"Атлетико" стал чемпионом Испании по футболу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Атлетико" (Мадрид) завоевал звание чемпиона Испании по футболу сезона-2020/21.

В матче заключительного 38-го тура соревнования футболисты "Атлетико" со счетом 2:1 в гостях одолели команду "Вальядолид" и, набрав 86 очков, финишировали на первом месте в турнирной таблице.

Второе место занял другой клуб из Мадрида, "Реал", набравший 84 очка. В отчетном туре "Реал" дома со счетом 2:1 взял верх над "Вильярреалом".

В тройку лучших попала также "Барселона" (79), выигравшая со счетом 1:0 у "Эйбара" на выезде.

"Атлетико" выиграл чемпионат страны в 11-й раз. В предыдущий раз турнир покорился ему в сезоне-2013/14.

Самыми титулованными участниками являются "Реал" (34 чемпионства) и "Барселона" (26). "Барселона" является победителем предыдущего чемпионата.

футбол Испания

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