Гандболистки ЦСКА впервые выиграли чемпионат России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА завоевал звание чемпиона России среди женщин.

В ответном финальном матче Суперлиги московская команда уступила в гостях клубу "Ростов-Дон" 26:29. Однако по сумме двух встреч (первая игра в Москве завершилась со счетом 30:23 в пользу ЦСКА) победителем финала стал армейский клуб.

Для ЦСКА это первый титул с момента образования клуба в 2019 году.

Победителем основного турнира, предшествовавшего плей-офф, стал действующий и шестикратный чемпион России "Ростов-Дон", выигравший все 22 матча и набравший 44 очка. Второе место заняли гандболистки ЦСКА, третье – "Лады" (по 36), четвертое – "Астраханочка" (30).

ЦСКА и "Ростов-Дон" пробились в полуфинал автоматически, еще четыре команды приняли участие в четвертьфинальных матчах. В 1/2 финала ЦСКА взял верх над тольяттинской "Ладой", "Ростов-Дон" – над "Астраханочкой".

К своему триумфу ЦСКА пришел под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Ольги Акопян, которая по ходу сезона сменила ее наставника датчанина Яна Лесли.

Кроме того, ЦСКА борется за победу в Лиге чемпионов, команде предстоит участие в "Финале четырех".