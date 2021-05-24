Спортивная конференция с участием ведущих ФК и ХК России пройдет в "Лужниках"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - V Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo пройдет в "Лужниках" 26 мая, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

В тот же день состоятся II Конференция по спортивному предпринимательству "Спорт как бизнес" и Церемония награждения победителей V Профессиональной премии MarSpo Awards.

Отмечается, что на мероприятиях соберутся свыше 1000 проофессионалов спортивной индустрии - руководители и менеджеры спортивных клубов, лиг и федераций, спортивные предприниматели, представители федеральных и региональных органов власти, профессиональные спортсмены.

Свое участие подтвердили представители Российского футбольного союза, Футбольной национальной лиги, Федерации Регби России, Федерации хоккея России, Континентальной Хоккейной Лиги, UFC Russia, LaLiga, Fight Nights, футбольных клубов "Спартак", "Локомотив", "Балтика" и "Сочи", хоккейных клубов "Авангард", "Динамо" Москва, "СКА", "Трактор", "Динамо-Минск", "Барыс", "Сиьирь" и "Салават Юлаев", ПБК "Локомотив-Кубань", Хоккейной лиги 3HL.