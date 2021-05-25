Гол Капризова помог "Миннесоте" сократить отставание от "Вегаса" в серии плей-офф

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" победили "Вегас" в пятом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась домашним поражением "Вегаса" со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1). Первую шайбу в матче за "Миннесоту" забросил ее российский новичок Кирилл Капризов. Этот гол стал для него дебютным и в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед сократился до 3-2 в пользу "Вегаса".

Экс-хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион в составе сборной России Капризов играет в "Миннесоте" с начала нынешнего сезона. В регулярном чемпионате он провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24 по системе "гол+пас") очко.

Предполагалось, что Капризов является потенциальным кандидатом в сборную России на чемпионат мира в Ригу в случае вылета "Миннесоты" из Кубка Стэнли. Однако вскоре стало известно, что задействовать игрока – с учетов решения вопроса о визе, а также процедур, связанных с пандемией коронавируса – будет проблематично.