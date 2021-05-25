Гаттузо возглавил "Фиорентину"
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Фиорентина", цвета которого защищает российский нападающий Александр Кокорин, объявил назначении Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера команды.
"Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо", - говорится в твиттере клуба.
Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 25, 2021
На посту наставника команды Гаттузо сменит Джузеппе Якини.
Предыдущим местом работы специалиста был итальянский "Наполи".