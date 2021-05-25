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Гаттузо возглавил "Фиорентину"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Фиорентина", цвета которого защищает российский нападающий Александр Кокорин, объявил назначении Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера команды.

"Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо", - говорится в твиттере клуба.

На посту наставника команды Гаттузо сменит Джузеппе Якини.

Предыдущим местом работы специалиста был итальянский "Наполи".

футбол

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