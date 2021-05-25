Россиянка Лагно завершила вничью партию со Стефановой на Гран-при FIDE

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии и осталась в числе лидеров турнира Гран-при FIDE, проходящего в Гибралтаре.

Также в четвертый день турнира немка Элизабет Петц выиграла у Наны Дзагнидзе (Грузия), сестры Анна и Мария Музычук (Украина) победили своих оппоненток - россиянку Валентину Гунину и Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) соответственно. Партии Динары Садуакасовой (Казахстан) с Алиной Кашлинской (Россия) и Жансаи Абдумалик (Казахстан) с Ириной Бульмага (Румыния) завершились ничьей.

Вместе с Лагно первые строчки турнирной таблицы занимают Абдумалик и Мария Музычук. У каждой по 3 очка. За ними идет Петц - 2,5 очка. Далее Анна Музычук, Мамедзаде, Дзагнидзе, Стефанова (2 очка). Следом идут Бульмага и Кашлинская, набравшие 1,5 очка и Гунина (1 очко). На последнем месте Садуаксакова с 0,5 очка.

В следующем туре, который пройдет в среду, друг с другом сыграют Абдумалик и Стефанова, М. Музычук и Бульмага, Мамедзаде и Дзагнидзе, Петц и Кашлинская, Садуакасова и Гунина, Лагно и А. Музычук.

Перед началом этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина с 398 очками. За ней идет Хампи Конеру (Индия), набрав 293 очка. Третье место занимает россиянка Александра Костенюк (193 очка).

Четвертый этап Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) среди женщин в Гибралтаре должен был состояться в январе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 22 мая по 2 июня. По результатам этапа лучшие две шахматистки примут участие в турнире претенденток на титул чемпионки мира.

Победительница на турнире претенденток FIDE сыграет с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В прошлый раз она защитила свой титул против Горячкиной.