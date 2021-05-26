Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

Умер чемпион Европы-1968 в составе сборной Италии по футболу Бурньич

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба "Интера", за который он играл на клубном уровне.

Цвета "Интера" футболист защищал с 1962 по 1974 год, что является наиболее продолжительной частью его карьеры. В составе команды Бурньич четыре раза выиграл чемпионат Италии, по два раза – Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок (ныне – Лига чемпионов и клубный ЧМ соответственно). Чемпионский титул он также выиграл в составе "Ювентуса".

Вместе с партнерами по сборной Италии Бурньич в 1968 году выиграл чемпионат Европы.

футбол Италия

Новости по теме

Новости

Гилерме признан лучшим вратарем чемпионата России по футболу

Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры

Овечкин нацелился остаться в "Вашингтоне" до конца карьеры

Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером

Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером

"Реал" продлил контракт с Модричем

Чемпионат мира по хоккею-2021

"Вашингтон" не отпустил вратаря Самсонова в сборную России

Чемпионат мира по хоккею-2021

ИИХФ сохранит флаг Белоруссии в Риге на время проведения ЧМ

Пандемия коронавируса

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19
Чемпионат мира по хоккею-2021

Вслед за Латвией и США сборную Канады обыграла Германия

Чемпионат мира по хоккею-2021

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код