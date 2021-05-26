Умер чемпион Европы-1968 в составе сборной Италии по футболу Бурньич

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба "Интера", за который он играл на клубном уровне.

Цвета "Интера" футболист защищал с 1962 по 1974 год, что является наиболее продолжительной частью его карьеры. В составе команды Бурньич четыре раза выиграл чемпионат Италии, по два раза – Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок (ныне – Лига чемпионов и клубный ЧМ соответственно). Чемпионский титул он также выиграл в составе "Ювентуса".

Вместе с партнерами по сборной Италии Бурньич в 1968 году выиграл чемпионат Европы.