Гилерме признан лучшим вратарем чемпионата России по футболу

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" признан лучшим вратарем по итогам сезона в Российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба РПЛ.

В прошедшем сезоне бразильский вратарь сборной России (имеет гражданство РФ) сыграл за "Локомотив" в 25 матчах, в 14 из них – без пропущенных голов. Московский клуб вместе с Гилерме завоевал бронзовые медали чемпионата России.

35-летний Гилерме перешел в "Локомотив" из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" в 2007 году. Московский клуб остается вторым клубом во взрослой карьере Гилерме. Здесь он по разу выиграл чемпионат России и Суперкубок России, четыре раза – Кубок России.