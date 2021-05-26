Отборочный матч ЧЕ по регби Россия - Португалия пройдет в Нижнем Новгороде

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арена "Нижний Новгород" примет отборочный матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии 17 июля, сообщает Федерация регби России со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Это отличный пример того, как работает для развития спорта наследие чемпионата мира по футболу. На стадионе "Нижний Новгород" уже прошло немало ярких мероприятий. К сожалению, пандемия приостановила эту работу, но сейчас мы возвращаем жизнь на стадион", - сказал Никитин.

"Регби - очень зрелищный вид спорта, достойный зрительского внимания. Приятно, что в Нижнем Новгороде выступит национальная сборная. Уверен, что это будет способствовать популяризации спорта в регионе", - добавил он.

"Выражаю благодарность руководству Федерации регби России за оказанное доверие. Отборочный матч чемпионата Европы станет важной частью событийного ряда празднования 800-летия Нижнего Новгорода", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин сообщил, что в рамках матча состоятся всероссийский кубок школьников, который с 21 по 26 июня в Нижегородской области и детский турнир по тэг-регби среди школьников для команд Поволжья и Нижнего Новгорода. Кроме того, будет много мероприятий к 800-летию города.

Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов являются отборочными на Кубок мира 2023 года, который пройдет во Франции. В 2020 году российская команда обыграла португальцев в Калининграде со счетом 19:18.