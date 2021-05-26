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Международная ассоциация бокса выплатила $10 млн долга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международная ассоциация бокса полностью погасила свой долг в размере $10 млн перед азербайджанской компанией Benkons LLC, сообщает пресс-служба AIBA.

"Финансовые проблемы много лет нависали над руководством любимого мною вида спорта. Они даже угрожают нашему будущему в программе Олимпийских игр. Закрытие долга - ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA. Бокс - это спорт с богатой историей, сильным настоящим и амбициозным будущим. Он заслуживает эффективного руководства ", - заявил президент AIBA Умар Кремлев.

Во время правления бывшего президента Чинг-Куо Ву AIBA стала гарантом кредита в размере $10 млн, предоставленного Benkons. Образовавшаяся задолженность была определена Международным олимпийским комитетом как основная причина приостановки полной приостановки AIBA в МОК.

Ранее руководством AIBA была запущена программа финансовой поддержки национальных федераций и конфедераций. AIBA будет ежегодно распределять $2 млн для национальных федераций. Кроме того, странам будет предоставлено оборудование для бокса на общую сумму $2,5 млн. Каждая из пяти конфедераций AIBA будет получать 500 тыс. фунтов стерлингов в год.

бокс

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