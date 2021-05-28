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Футболист сборной России Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Максим Мухин продолжит карьеру в столичном ЦСКА.

"ФК "Локомотив" и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

"По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными", - отмечается в сообщении.

19-летний Мухин вошел в расширенный состав сборной России на подготовку к предстоящему чемпионату Европы-2020, на его счету одна игра за национальную команду. За основной состав "Локомотива" играл с 2019 года.

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футбол ФК Локомотив ФК Спартак

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