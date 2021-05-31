Стамбульский "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу

Тренер и игроки "Анадолу Эфес" празднуют победу в Евролиге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты турецкой команды "Анадолу Эфес" (Стамбул) стали победителями Евролиги - главного клубного турнира Европы.

В финальном матче в Кельне (Германия) они обыграли двукратного чемпиона Евролиги "Барселону" со счетом 86:81.

Для "Анадолу Эфес" - это первая победа в турнире. Ранее клуб участвовал в финале 2019 года, где проиграл московскому ЦСКА.

"Барселона" в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат. "Эфес" вышел в плей-офф с третьего места, ЦСКА со второго.

28 мая ЦСКА в качестве действующего победителя Евролиги уступил "Анадолу Эфес" в полуфинале, а 30 мая проиграл "Милану" в матче за бронзу.